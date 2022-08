Calciomercato Atalanta, Gasperini perde i pezzi: un top può finire in Premier

L’Atalanta, in queste ore, sta valutando la cessione di un attaccante finito nel mirino della Premier League: avviata la trattativa.

Una vera e propria rivoluzione, lenta ma costante. L’Atalanta, in questa sessione estiva del mercato, ha deciso di sottoporre la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini ad un pesante restyling seguendo proprio gli input forniti dal tecnico. Fin qui a salutare la compagnia sono stati alcuni elementi portanti della squadra (come ad esempio Remo Freuler e Matteo Pessina) ed altri giocatori utili nelle rotazioni tra cui Aleksey Miranchuk. Ma non finirà qua, perché all’orizzonte sembra esserci un altro addio inatteso.

Si tratta di Jeremie Boga che, a distanza di 8 mesi dal suo arrivo a Bergamo, non è ancora riuscito ad integrarsi al meglio nella sua nuova squadra. A confermarlo sono i numeri: in questo primo scorcio di campionato, infatti, l’ivoriano è stato impiegato soltanto nell’ultima gara vinta ai danni del Verona (appena 22 minuti in campo e nessun contributo in fase realizzativa). Contro la Sampdoria ed il Milan, invece, Gasperini ha deciso di non utilizzarlo.

Una bocciatura netta e per certi versi clamorosa, considerando che la Dea a gennaio scorso ha dovuto mettere sul piatto 22 milioni netti più 2 di bonus per portarlo via dal Sassuolo. Un rendimento negativo che ha spinto la società a valutare la possibilità di cederlo. Dove? In Inghilterra, in cui milita un club molto interessato ad acquistare a stretto giro di posta l’ala sinistra.

Atalanta, Boga verso la cessione: può finire in Inghilterra

A farsi avanti in maniera concreta, stando a quanto rivelato oggi da ‘Sky Sport’, è stato il Leicester autore di una partenza choc in Premier League (ultimo posto con un pareggio e 3 sconfitte). Le “Foxes”, in particolare, hanno trasmesso alla dirigenza nerazzurra una proposta ufficiale e a breve proveranno ad organizzare un incontro finalizzato a produrre la fumata bianca.

Ora si attende soltanto la risposta dell’Atalanta, molto delusa dal rendimento offerto da Boga. Il calciatore è scivolato fuori dai piani del tecnico e nella formazione di Brandon Rodgers, di fatto, andrebbe a prendere il posto di Dennis Praet (molto vicino al Torino). Un gioco ad incastri, che a breve potrebbe concretizzarsi. Boga ha già le valigie in mano.