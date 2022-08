Colpo di teatro Roma: l’affare è saltato, decisione irreversibile

Doccia fredda per la Roma: il calciomercato giallorosso subisce un improvviso e clamoroso colpo di coda che complica i piani di Tiago Pinto

Nel match infrasettimanale contro il Monza, i tifosi della Roma hanno esultato per le prime due reti di Paulo Dybala con la maglia giallorossa. La squadra di Mourinho ha superato il Monza e si è portata momentaneamente al comando della classifica di Serie A in attesa delle sfide delle altre concorrenti.

Mourinho, al termine della gara con i brianzoli ha chiesto l’arrivo di un difensore centrale. Roma quindi ancora impegnata sul calciomercato, dal quale in queste ore sono arrivate pure notizie negative. Per il general manager Tiago Pinto ci sarà lavoro extra.

Calciomercato Roma, sfuma il passaggio di Kluivert al Fulham: rifiutato il permesso di lavoro all’olandese

Brutte notizie per la Roma, che dovrà rifare tutto daccapo per il trasferimento di uno degli esuberi. Come riferito da ‘Sky Sports Uk’, infatti, il passaggio di Justin Kluivert al Fulham è saltato. L’attaccante olandese non ha ricevuto il permesso di lavoro in virtù dello scarso minutaggio ricevuto nella Roma.

Il calciatore ex Ajax, dunque, non potrà trasferirsi in Premier League. Un clamoroso colpo di teatro nell’operazione che Tiago Pinto aveva portato avanti in questi giorni. L’olandese era atteso a Londra per le visite mediche dopo che ieri erano sistemati gli ultimi dettagli economici del suo passaggio al Fulham. La società londinese avrebbe preso Kluivert in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 9.5 milioni di euro.

Kluivert, nell’ultimo anno di contratto con la Roma, è arrivato nella capitale nel 2018 quando l’allora ds giallorosso Monchi ha chiuso l’operazione con l’Ajax sulla base di poco più di 17 milioni di euro. Il giocatore tuttavia non è mai stato capace di imporsi con la casacca romanista e negli ultimi anni è stato sempre girato in prestito. Dal 2020 in poi ha giocato con Lipsia e Nizza.