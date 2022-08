Calciomercato Salernitana, Iervolino mette a segno un colpo top: affare fatto

La Salernitana è pronta a mettere a segno un colpo da novanta: l’affare sembra fatto, il top arriva in prestito gratuito. Iervolino scatenato

La Salernitana del presidente Danilo Iervolino è pronta a mettere a segno un colpo super. Il club granata quest’anno punta alla permanenza in Serie A. Dopo la salvezza giunta in extremis lo scorso anno, l’obiettivo è migliorare se stessi ed infiammare la piazza salernitana.

Fino a questo momento, nelle prime giornate del campionato di Serie A 2022/2023, sono quattro i punti conquistati: una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per gli uomini di Davide Nicola. Nelle prossime ore, però, potrebbe arrivare un rinforzo top per la formazione granata.

Calciomercato Salernitana, Piatek vicino alla firma

Il presidente Iervolino ed il direttore sportivo Morgan De Sanctis continuano a lavorare senza sosta per regalare all’allenatore ed ai tifosi nuovi calciatori. Nonostante il gong finale del calciomercato estivo sia alle porte, il club potrebbe riuscire a concludere una grossa operazione per l’attacco.

L’obiettivo numero uno è Piatek. L’attaccante ex Genoa, Milan e Fiorentina potrebbe dare il via ad una nuova avventura in Serie A. Come riferisce la redazione di ‘TuttoSalernitana’, questa mattina è arrivato l’ok della presidenza per l’assalto al giocatore. Tutto, adesso, è nelle mani dell’Herta Berlino, club che detiene il cartellino del calciatore. I tedeschi sembrano disposti a pagare la metà dell’ingaggio dell’attaccante e a girarlo in prestito gratuito alla Salernitana. Ai campani toccherebbe pagare solamente una serie di bonus in base al rendimento del bomber. L’affare potrebbe concludersi già nel primo pomeriggio di oggi. Diversi rumors, infatti, riferiscono addirittura che l’arrivo in Italia di Piatek sia previsto già in serata.