Tutto pronto per il fischio d’inizio di Empoli-Verona, gara delle ore 18:30 del quarto turno del campionato di Serie A 2022/2023.

Tutto pronto al Carlo Castellani per la sfida tra Empoli e Verona valida per questo turno infrasettimanale di campionato. I padroni di casa cercheranno di non perdere lo slancio ritrovato nella gara contro il Lecce, ma i gialloblù daranno filo da torcere. L’obiettivo di entrambe resta quello di conquistare i primi tre punti e la prima vittoria della stagione.

Fin qui l’Empoli di Paolo Zanetti ha conquistato solamente due pareggi, piazzandosi in classifica al 14esimo posto con due punti. Mentre, il Verona di Gabriele Cioffi complice un inizio non dei migliori è fermo al 17esimo posto con un solo punto. Uno scontro, questo, in cui da entrambe le parti ci sarà quindi la voglia di fare del proprio meglio.

Serie A, Empoli-Verona: le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajili, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Lammers. Allenatore: Zanetti.

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.