Il Lecce ferma il Napoli al Maradona. Allegri sorride, la Juve ritrova la vittoria

La sintesi di Juventus-Spezia e Napoli-Lecce con la classifica aggiornata alla quarta giornata del campionato di Serie A.

Allo Juventus Stadium e allo Stadio Maradona due sfide decisamente più ostiche del previsto. Spezia e Lecce danno filo da torcere rispettivamente a Juventus e Napoli, costrette al turnover per dosare le forze fra gli impegni di campionato e quelli imminenti di Champions League.

La Juventus schiera il 4-3-3 con Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. Lo Spezia risponde con il 3-5-2 di Dragowski; Nikolaou, Kiwior, Hristov; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Il Napoli invece schiera il 4-2-3-1 con Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Anguissa; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. Il Lecce sceglie il 4-3-3 con Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Helgason; Banda, Colombo, Di Francesco.

Juventus-Spezia 2-0 e Napoli-Lecce 1-1, le sintesi dei match

Sotto lo sguardo di Leandro Paredes, appena arrivato a Torino e già allo Stadium in tribuna con Pogba, Vlahovic segna al 9′ di Juventus-Spezia. Il serbo su calcio di punizione mette la palla all’incrocio dei pali e non può nulla Dragowski. Alla mezz’ora ancora un’occasione per il centravanti ma non ne approfitta. Anzi, arriva una pessima notizia, ovvero l’infortunio di Szczesny, che è costretto a lasciare il campo a Perin. Lo Spezia chiude in avanti con Bourabia che di tacco serve Holm, che la mette centralmente per Nzola. Bremer ferma tutti. Nel secondo tempo calano leggermente i ritmi e per la Juventus c’è il ritorno in campo di Di Maria ma anche il grande debutto da titolare di Milik, che sigla la rete del 2-0 in pieno recupero. Termina 2-0 la sfida in favore dei bianconeri.

Durante il primo tempo la sfida è piuttosto emozionante. Il Lecce ha la prima opportunità per andare in vantaggio al 23′ a causa di un fallo in area di Ndombele. Sul pallone finisce Colombo, che sigla la rete dal dischetto ma l’arbitro fa ripetere l’esecuzione e Meret riesce a parare. Poco dopo i compagni “ringraziano” con la rete del vantaggio di Elmas, sorta da un’azione in area di Osimhen e Politano. Tuttavia, la gioia dura pochi minuti perché al 30′ da fermo Colombo segna con un sinistro imprendibile. Nel secondo tempo, tanti cambi per Spalletti che prova a vincerla. Lozano diventa l’uomo più pericoloso per gli azzurri ed è un’invasione continua della porta rivale, senza però arrivare al gol. La sfida termina 1-1.