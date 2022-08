Juve, che tegola per Allegri: infortunio e cambio con lo Spezia

La Juventus termina in vantaggio il primo tempo contro lo Spezia, ma tra le fila bianconere c’è un infortunio inaspettato.

Il quarto turno di campionato è quello del turnover anche per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero per fronteggiare in casa lo Spezia opta per alcuni cambi. In difesa, ad esempio, c’è Gatti dal primo minuto mentre il tridente offensivo non può fare a meno di Vlahovic, accompagnato da Cuadrado e Kean. A centrocampo si confermano Miretti, Locatelli e Rabiot.

La sfida potrebbe essere anche l’occasione per concedere qualche minuto a Di Maria e Fagioli, entrambi rientrati dagli infortuni. Ancora out sono Bonucci, Pogba, Chiesa e Aké, ma la giornata bianconera è del tutto positiva: in squadra è arrivato l’atteso centrocampista Leandro Paredes dal PSG.

Tuttavia, sul finale della prima frazione di gioco, l’allenatore Allegri deve fronteggiare uno stop inatteso: s’infortuna Szczesny.

Juventus-Spezia, infortunio per Szczesny: il polacco abbandona il campo

Il vantaggio della Juventus arriva subito, perché al 9′ su calcio di punizione Vlahovic disegna un’altra traiettoria irresistibile all’incrocio dei pali e Dragowski non può che arrendersi al serbo. Al 43′ la gioia juventina è interrotta dall’uscita dal campo di Szczesny a causa d’infortunio.

L’estremo difensore bianconero non riesce tempestivamente a bloccare un pallone sotto porta su calcio d’angolo, per cui compie un movimento poco corretto e nel cadere al suolo mette male la caviglia destra a terra, torcendola. Da subito si capisce che il polacco non potrà proseguire la gara, per cui Allegri manda in campo Perin. Saranno ora da valutare le condizioni del giocatore.