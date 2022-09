“Tutto un programma”: Juventus, piovono critiche su Allegri

Piovono critiche in casa Juventus per Allegri dopo la vittoria contro lo Spezia allo Stadium grazie ai gol di Vlahovic e Milik

La Juventus veniva da due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma, giocando abbastanza male soprattutto a Marassi. L’idea di calcio di Massimiliano Allegri sembra essere superata, il club lo ha accontentato sul mercato ma dopo quattro partite non ha ancora espresso un gioco di alto livello. Non lo ha mai fatto, in realtà, nemmeno quando durante il primo ciclo aveva a disposizione giocatori ancor più bravi di questi.

Alcuni dei suoi uomini migliori sono ai box per infortunio, questo induce Allegri a trovare delle soluzioni alternative. La Juve ha scoperto una grande qualità in Dusan Vlahovic, a segno per la seconda volta in pochi giorni su calcio di punizione diretto. Con lo Spezia, però, la prestazione è stata tutt’altro che esaltante e solo il gol nel finale di Arek Milik ha trasformato i fischi in applausi definitivi per il ritorno alla vittoria.

Juventus, Garanzini critica il gioco di Allegri

Su La Stampa, Gigi Garanzini ha parlato della vittoria della Juventus contro lo Spezia: “E’ tutto un programma. Vlahovic che segna su punizione dopo un fallo su Cuadrado vicino l’area di rigore. Colpi che dovrebbero mettere la partita sui binari giusti, a maggior ragione contro squadre modeste. Ma la Juve si è incartata anche contro lo Spezia e i mormorii sono diventati dei fischi. Gli applausi sono arrivati solo nel finale dopo il gol di Milik”.

Parole chiare che rendono l’idea di ciò che la Juventus di Massimiliano Allegri è oggi. Calciatori importanti sono arrivati, certo, ma le idee del tecnico bianconero danno la sensazione di un calcio superato. Ma a Torino, quando si sono tentate le rivoluzioni, sono fallite dopo un anno.