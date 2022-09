Juventus, la diagnosi sull’infortunio è ufficiale: Allegri meravigliato

Allegri meravigliato dalla diagnosi ufficiale dello J-Medical sull’infortunio del big: la Juventus può respirare

La vittoria della Juventus contro lo Spezia ha dato respiro ai bianconeri dopo due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma. La buona notizia, oltre a quella dei tre punti, è il primo gol di Arek Milik dal suo arrivo. Oltre, chiaramente, al secondo gol di Vlahovic su punizione nel giro di pochi giorni. Ma la notizia dell’infortunio di Wojciech Szczesny ha inevitabilmente condizionato l’umore della Juve.

Questo perché sono tanti gli infortuni che hanno colpito la Juventus in quest’inizio di stagione. Senza dubbio le assenze di Paul Pogba e Angel Di Maria hanno impedito ad Allegri di iniziare al meglio la stagione. Nonostante ciò, otto punti nelle prime quattro partite non sono da buttare. La stagione è appena all’inizio e saranno tante partite divise in pochi giorni fino a novembre.

Juventus, sospiro di sollievo per Allegri per la diagnosi su Szczesny

Sul proprio profilo Twitter, la Juventus ha diramato un comunicato ufficiale riguardo le condizioni di Szczesny dopo i consueti esami a cui è stato sottoposto al J-Medical. Questi esami hanno escluso “fratture e significative lesioni capsulo legamentose”. Una gran bella notizia per Massimiliano Allegri, probabilmente anche meravigliato dopo i tanti infortuni di quest’inizio di stagione. Un po’ di fortuna per la Vecchia Signora, che ora dovrà valutare le condizioni della caviglia del portiere polacco nei prossimi giorni.