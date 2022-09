Juventus, dopo l’addio subito un problema: l’ex non può giocare

Incredibile quanto sta accadendo all’ex Juventus. Nemmeno il tempo di lasciare il club bianconero e spuntano problemi per le prossime partite.

La Juventus ha lavorato molto in questo mercato anche dal punto di vista delle cessioni. Al netto del sacrificio di de Ligt, molto remunerativo dal punto di vista economico, i bianconeri sono riusciti a piazzare diversi esuberi come Ramsey e Arthur.

A destare curiosità è stato però il trasferimento di Zakaria. Arrivato giusto lo scorso gennaio, il centrocampista, dopo soltanto mezza stagione in Serie A, ha già fatto armi e bagagli e si è trasferito in Premier League, al Chelsea di Tuchel.

Su questo trasferimento sono però sorti alcuni problemi burocratici. Il Chelsea infatti non può ancora schierarlo in campo in quanto Zakaria, secondo le regole della Premier League, necessità del permesso di lavoro per poter esordire con i Blues. Un problema che, sebbene dovuto a lungaggini burocratiche, complica dal punto di vista tecnico i piani del tecnico Tuchel il quale si trova così a dover ritardare il suo inserimento in campo.

A chiarire la situazione è stato lo stesso tecnico del Chelsea. “Domani non sarà in campo!” ha dichiarato Tuchel in conferenza stampa, chiarendo poi le motivazioni e il regolamento della Premier League. “Purtroppo prima di esordire c’è bisogno dell’ottenimento del permesso di lavoro. E al momento non è ancora arrivato.”

Tuchel è comunque ottimista e spera che la situazione possa sbloccarsi a strettissimo giro, tanto da aver fissato un’altra data per il possibile esordio di Zakaria: “Speriamo a questo punto di averlo a disposizione martedì contro la Dinamo Zagabria per il match di Champions League e poi per la prossima partita contro il Fulham.”