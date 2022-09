Milan, Pioli ora spalle al muro: arriva l’annuncio in conferenza

La sfida che domani affronterà il Milan non sarà come le altre: a impegnare i rossoneri c’è l’Inter e così ha perciò parlato Stefano Pioli in conferenza.

Il Milan, domani pomeriggio alle ore 18:00, scenderà in campo per affrontare l’Inter. Sarà subito, in questa nuova stagione, quindi Derby di Milano. A questo proposito, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Ecco cos’ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia del big match.

Nel pomeriggio di domani, quindi, San Siro si colorerà di rossonero dal momento che è il Milan, in questo girone di andata, a ospitare l’Inter in casa. Il Derby di Milano infiamma l’animo dei tifosi e non solo già a partire dalla sua vigilia.

Per l’occasione, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore ha incominciato così il proprio intervento: “Il nostro è un percorso condiviso. L’obiettivo resta sempre quello di investire su giovani di talento e di prospettiva. Ma è stato importante anche confermare un gruppo che può crescere ancora“. Un annuncio poi in particolare è arrivato proprio nel corso della conferenza.

Milan, Pioli pensa al Derby contro l’Inter ma anche a quello che attende i rossoneri in Champions: queste le sue parole

Stefano Pioli, quindi, in conferenza stampa di rito in vista di Milan-Inter, ha affermato: “Ho aspettato con ansia la fine del calciomercato. Penso non sia giusto giocare col mercato aperto. Con l’arrivo di determinate caratteristiche sto pensando a qualcosina di diverso”.

Per poi proseguire parlando anche di ciò che attende sia lui sia il gruppo in vista degli impegni europei e dando un annuncio inaspettato: “Liste Champions League? Stiamo ancora valutando, saranno scelte dolorose“. È una stagione particolare e intensa, essere lunghi in alcuni reparti è certamente positivo”. Ha poi concluso dichiarando e tornando di rimando al Derby: “Tante squadre si sono rafforzate. I nerazzurri saranno quelli dell’anno scorso così come il Milan, più o meno”.