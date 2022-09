Mazzola: “Il derby lo vinciamo. Scudetto? Rivale è la Juve, non si scappa”

Vigilia di Derby per Milan ed Inter. Ai microfoni di SerieANews.com, la leggenda dei nerazzurri, Sandro Mazzola, è sicuro: “Lo vinciamo noi”

Certi nomi non hanno bisogno di presentazioni nel mondo (e nella storia) del calcio. Sandro Mazzola, leggenda vivente con l’Inter tatuata nel cuore. A 24 ore dal derby di Milano, questa la nostra chiacchierata con l’ex capitano nerazzurro ai microfoni di SerieANews.com.

“Sì, ma tanto il Derby lo vinciamo…“: comincia così Mazzola, che spara il suo pronostico con un sorriso profondo ed una grossa risata. E senza badare troppo alla scaramanzia. Eppure, all’Inter mancherà un big come Lukaku, che però ci dice di aver ritrovato in grande forma.

“Prima dell’infortunio l’ho ritrovato davvero molto bene – continua l’ex nerazzurro – Mi piace molto come è rientrato e come si sta muovendo. Poi non dimentichiamo che Lukaku è Lukaku: quando c’è lui è un’altra storia“.

E invece il Milan come l’ha ritrovato? “Peggio del solito…”, scherza ancora Mazzola, che poi analizza: “Non l’ho trovato per niente male. Sono i campioni in carica, anche se quest’anno sono forse un gradino inferiore rispetto all’Inter”.

Verso il derby di Milano: Sandro Mazzola a SerieANews.com

E fu proprio il derby di ritorno dello scorso anno a decidere (forse) la corsa Scudetto. Quella sconfitta avrà insegnato qualcosa ad Inzaghi e alla sua Inter? “Il Derby ti insegna sempre qualcosa – spiega Mazzola – Sia quando lo vinci, che quando non lo vinci. Ti porta delle cose che ti segnano, che ti trascini fino al derby del prossimo anno. E ci pensi per un anno, poi”.

E se l’anno scorso l’uomo copertina fu Giroud, quest’anno ci sono tanti big pronti a candidarsi. Mazzola però è sicuro: “È difficile dire chi sarà l’uomo copertina di questo Milan-Inter. Il derby è un momento particolare. A volte dipende come dormi il giorno prima. Se riesci a riposare tranquillo, vai in campo nel derby e vai alla grande. Se invece inizi a rigirarti nel letto, ad andare avanti e indietro per la casa… Allora a quel punto il derby ti prende per il naso e ti fa fare una figuraccia. E punzecchiando Mazzola gli chiediamo: speriamo allora che uno come Lautaro Martinez dormi bene: “Eh sì (ride, ndr)… Deve dormire bene, assolutamente“.

Derby o non derby, chiudiamo chiedendo quale sarà a principale rivale dell’Inter per lo Scudetto: “Secondo me la Juventus, non si scappa – commenta Mazzola – Hanno una mentalità vincente da sempre, ce l’hanno dentro. Sono abituati a fare campionati di vertice, se lo mettono in testa e non mollano più. Deve essere brava l’Inter a togliergli dalla testa certe idee”.