Torino, l’infortunio non ci voleva: Juric perde un titolare

Il Torino di Ivan Juric ha iniziato benissimo la stagione. Il club granata ha smentito le critiche a suon di ottime prestazioni.

Il Torino di Ivan Juric è finora una delle più belle sorprese di questo inizio stagione. Il tecnico granata ha perso, rispetto alla scorsa stagione, pedine chiave come Bremer, Mandragora, Brekalo e Belotti ed in generale il club torinese ha perso lo ‘scheletro’ della squadra rivelazione della scorsa stagione.

Nonostante ciò il Toro è partito alla grande in questa stagione ed ha fatto 7 punti nelle prime 4 giornate di Serie A. Nel turno infrasettimanale di campionato il Torino ha perso nel posticipo nella durissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il club ha disputato comunque un’ottima gara e si è arreso soltanto alla tripletta di Koopmeiners.

Nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia. Ivan Juric ha perso per infortunio il giovane centrocampista Samuele Ricci, sempre più pilastro della mediana granata e già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Ricci ha collezionato tre presenze in questo inizio stagione e ieri è finito in panchina, solo a causa di questo problema accusato nel riscaldamento.

Torino, l’esito degli esami per Ricci

Attraverso un comunicato ufficiale la società di Urbano Cairo ha confermato l’esito degli esami per il giovane calciatore classe 2001 spiegando che oltre a Miranchuk e Singo (acciaccati già da tempo) si è fermato anche Ricci. Ecco quanto riportato sul sito ufficiale del club:

“Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra”. Il giocatore verrà valutato settimana dopo settimana ma intanto Juric perde una pedina fondamentale per il suo Torino.