DIRETTA Fiorentina-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus, che aprirà la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Tutto pronto allo Stadio “Artemio Franchi” dove oggi, a partire dalle ore 15, andrà in scena la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che arrivano a questa partita con stati d’animo contrapposti: i padroni di casa, ad esempio, sono reduci dalla sconfitta per mano dell’Udinese impostasi grazie al gol realizzato da Norberto Beto. I 5 punti in classifica non soddisfano del tutto il tecnico viola che dai suoi, oggi, si attende un pronto riscatto.

Gli ospiti, invece, nell’ultimo turno hanno battuto lo Spezia portandosi a -2 dalla coppia attualmente in vetta alla classifica (Atalanta e Roma). L’umore dell’ambiente, anche grazie all’acquisto di Leandro Paredes, è migliorato ed ora i bianconeri proveranno a piazzare il bis e avvicinarsi ulteriormente al primo posto. Le emozioni, quindi, non mancheranno.

Serie A, Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri.