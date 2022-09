“Non è possibile”: Milan-Inter, il doppio episodio fa infuriare i tifosi

Derby infuocato tra Milan ed Inter, il doppio episodio fa esplodere la rabbia dei tifosi: “Non è possibile”, sui social impazza la polemica.

Che sarebbe stata una partita infuocata, c’era da aspettarselo. Soprattutto dopo il derby dello scorso campionato che, difatti, ha cambiato la storia e la corsa Scudetto della precedente stagione. E Milan ed Inter, quest’oggi, hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato.

Un derby bellissimo per intensità, divertimento ed agonismo. Le occasioni non sono mancate ad ambedue le squadre, che si stanno dando battaglia senza alcuna esclusione di colpi. E i tifosi di San Siro stanno accompagnando le due squadra con cuore e passione.

Anche perché i primi 60 minuti di gioco hanno regalato tanti colpi di scena: prima il vantaggio nerazzurro di Brozovic, poi la rimonta rossonera firmata da Leao, Giroud e ancora Leao. Una rimonta che, però, ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter.

Milan-Inter, il doppio episodio fa infuriare i tifosi nerazzurri: il motivo

Il motivo sta tutto nella figura di Samir Handanovic. Il portiere sloveno è finito nuovamente nel mirino del tifo meneghino, per le due reti concesse al Milan tra primo e secondo tempo. “Non è possibile che ogni tiro diventi un gol”, impazzano i tifosi sui social. Il capitano dell’Inter è considerato colpevole di non aver fatto abbastanza sulla prima marcatura di Leao e su quella di Giroud.

Dopo le incertezze della scorsa stagione, dunque, i tifosi nerazzurri tornano a scagliarsi contro Handanovic. L’ex Udinese non è apparso irresistibile sui due episodi che hanno consentito al Milan di rigirare il Derby. E adesso con la terza rete di Leao (sul quale il portiere nerazzurro non risulta colpevole) la strada per gli uomini di Simone Inzaghi si fa ancora più ripida.