Napoli, c’è un escluso a sorpresa dalla lista Champions: il motivo

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha consegnato la lista dei 25 nomi iscritti alla prossima UEFA Champions League: con una sorpresa.

Con la partenza di Ounas, il Napoli non aveva bisogno di fare esclusioni dalla lista Champions, come accaduto per altre squadre.

Un vuoto, però, c’è: manca Diego Demme che sta recuperando da un’infrazione al cuboide del piede sinistro.

Napoli, nella lista per la Champions manca Demme

Il centrocampista tedesco sarà indisponibile per le prime due partite contro Liverpool e Glasgow Rangers. E anche se dovesse recuperare per il doppio confronto con l’Ajax, che segnerà il giro di boa del girone, il Napoli ha scelto comunque di escluderlo.

Anche una volta ristabilitosi, infatti, Demme avrebbe bisogno di intensificare gli allenamenti per essere al 100% e dunque pienamente disponibile. Per questo motivo Spalletti non lo ha inserito nella lista consegnata alla UEFA.