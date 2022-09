“Era rigore”: caos Lazio-Napoli, lo sfogo accende le polemiche

Tanto rammarico dopo la sconfitta per la Lazio di Sarri. Il tecnico è apparso molto infastidito nel post gara dopo la sfida con il Napoli.

Sconfitta casalinga per la Lazio di Maurizio Sarri che cade in casa davanti ai propri tifosi contro il Napoli di Spalletti. I biancocelesti vanno subito in vantaggio con Zaccagni, ma cedono alla distanza davanti ad un club partenopeo scatenato. Una sfida ricca di emozioni con gli ospiti che hanno colpito anche due pali.

Tante polemiche nel post partita con il tecnico della Lazio Maurizio Sarri letteralmente infuriato con la terna arbitrale per diversi episodi avvenuti durante il match. In occasione del pareggio Sarri ha ricordato come Kim abbia spinto Luis Alberto e quindi il corner che ha portato al corner andava ripetuto.

Questo e non solo con Sarri che ha parlato anche di altri episodi avvenuti nel corso della gara. Niente da togliere al Napoli, come ha ricordato anche il tecnico, che ha meritato la vittoria in tutti i sensi. Grande prestazione per la squadra di Spalletti che ha reagito dopo lo stop contro il Lecce.

Lazio, Sarri infuriato per gli episodi arbitrali

Nel corso del post gara Sarri ha parlato di tanti temi, della prestazione dei suoi e dell’ottima prestazione degli avversari, ma ha avuto parole molto dure per l’arbitro Sozza. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“O gli arbitri sono scarsi o non me lo spiego. C’era rigore non solo in occasione di Lazzari e Mario Rui, ma anche su un nostro calcio d’angolo. Li’ c’è Kim che butta giù uno dei nostri giocatori”. Tante polemiche per un tecnico biancoceleste molto infastidito dopo la sconfitta della sua Lazio.