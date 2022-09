Milan-Inter, la rivelazione dell’ex spiazza tutti: “Avevano paura”

Il derby tra Milan e Inter non ha deluso le aspettative: la sfida ha regalato gol e spettacolo ma uno dei grandi ex si è mostrato critico

Il derby di Milano si è risolto con la vittoria del Milan. L’Inter è passata in vantaggio ma ha poi subito il ritorno dei rossoneri, trascinati da un immenso Leao. Quando la gara si è complicata, la squadra di Stefano Pioli si è aggrappata a Maignan, che nel finale ha salvato il risultato.

Arrigo Sacchi ha commentato il derby per ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex allenatore in un’intervista alla ‘rosea’ ha detto la sua sui temi della partita e non ha mancato di andarci giù pesante, riservando critiche pesanti a Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso due delle prime cinque gare e il clima è già caldo intorno al tecnico.

Milan-Inter, Arrigo Sacchi critica Inzaghi: “I nerazzurri hanno avuto paura della squadra di Pioli”

Il commento della sfida di Arrigo Sacchi è stato molto severo e duro nei confronti dell’Inter: “In campo si è vista una squadra italiana, che si basava soprattutto sui singoli e sulla difesa e questa era l’Inter mentre il Milan ha praticato un gioco europeo, nel quale tutti si sacrificavano e partecipavano alla fase difensiva e offensiva”, ha detto l’ex tecnico di Fusignano.

“I nerazzurri avevano cinque difensori per tre attaccanti, dimostrazione della paura che regnava. In molti casi c’erano dieci giocatori nella metà campo. Non capisco, dopo l’1-0 era il momento di attaccare il Milan perché poteva essere demoralizzato mentre la squadra di Inzaghi ha preferito chiudersi dietro. Si è trattata comunque di una partita strana in cui poteva succedere di tutto. Ci sono state almeno tre o quattro partite nella partita. Il Milan si è spento ad esempio dopo l’ingresso in campo di Dzeko forse ha pensato di aver già vinto. I cambi di Inzaghi sono stati più incisivo. Sia il bosniaco sia Dimarco hanno avuto un buon impatto sul match”.