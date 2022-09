Napoli-Lozano, buone notizie in arrivo: sospiro di sollievo per Spalletti

Buone notizie per il Napoli, dopo lo spauracchio Lozano. Le condizioni del messicano risultano meno gravi del previsto, come raccolto da SerieANews.com.

L’impatto con Marusic è stato spaventoso. Lozano ha dovuto lasciare anzitempo il terreno dell’Olimpico di Roma, dopo un brutto contrasto aereo con il terzino della Lazio. L’azzurro ha abbandonato il campo con l’ausilio della barella e le sue condizioni non facevano sperare al meglio.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, emergono buone notizie circa le condizioni dell’esterno di casa Napoli. Dopo essere stato sottoposta agli esami del Policlinico di Roma, non sono emerse fratture allo zigomo o alla mandibola, come invece si temeva.

Per il messicano si tratta di un trauma cranico non commotivo, anche se ci sarà ancora bisogno di ulteriori consulenze dal punto di vista neuro-chirurgico per tracciare un quadro completo. Di certo, le prospettive che si erano create facevano pensare a condizioni peggiori. E invece per Lozano la situazione è meno grave del previsto.