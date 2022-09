Tutto pronto per il fischio di inizio di Monza-Atalanta, gara delle ore 18:30 del quinto turno di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al via di Monza-Atalanta, gara che apre il lunedì della quinta giornata di Serie A 2022/2023. All’U-Power Stadium di Monza, i biancorossi di Giovanni Stroppa ospitano i bergamaschi di Gian Piero Gasperini.

Il match mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni, decise a conquistare la vittoria. La Dea può andare in vetta alla classifica generale, mentre i brianzoli sono ultimi in elenco, a quota 0 punti.

Monza-Atalanta, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Dany Mota. Allenatore: Stroppa.

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Lookman; Hojlund. Allenatore: Gasperini.