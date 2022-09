“Vista compromessa”: Torino-Lecce, l’infortunio è più grave del previsto

Il posticipo di Serie A tra Torino e Lecce finora non è caratterizzato da grandi emozioni. Preoccupazione all’intervallo per un infortunio.

Il posticipo serale della quinta giornata di Serie A vede opposte Torino e Lecce. Il club granata vuole continuare a stupire con Juric che, nonostante le tante cessioni, ha formato una squadra molto interessante. Il Lecce è reduce dal clamoroso pari di Napoli e vuole bissare all’Olimpico di Torino.

Nel primo tempo gli ospiti sono partiti molto bene, lanciati dalla coppia composta da Banda e Ceesay che hanno portato qualche problema alla difesa granata. Molto bene Milinkovic nei granata. Nel finale del primo tempo la squadra di Juric si è portata in vantaggio grazie alla rete di Vlasic, alla terza marcatura consecutiva.

Il Torino ha concluso l’intervallo in vantaggio mentre il Lecce ha finito in svantaggio e non solo visto l’infortunio occorso a Di Francesco. L’esterno giallorosso è stato protagonista di un duro scontro con Ricardo Rodriguez e durante l’intervallo Baroni è stato costretto a ricorrere al cambio.

Torino-Lecce, infortunio per Di Francesco

Nel corso dell’intervallo l’inviato DAZN Alessio De Giuseppe ha commentato l’infortunio occorso a Di Francesco, situazione che ha destato preoccupazione. Ecco, nello specifico le sue parole:

“Non ce la fa Di Francesco, zigomo gonfissimo, anche un leggero mal di testa. Il giocatore è stato scortato negli spogliatoi dal team manager del Lecce”. Preoccupazione quindi con Baroni che ha inserito Oudin al suo posto.