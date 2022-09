Torino-Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino chiuderà la quinta giornata di Serie A, non ci sarà Juric tra i granata

La partita tra Torino e Lecce chiuderà la quinta giornata di Serie A. I granata hanno avuto un ottimo impatto col nuovo campionato, nonostante i problemi estivi tra la dirigenza e Ivan Juric. Lo stesso allenatore non sarà in panchina a sostenere e dare indicazione ai suoi giocatori per una polmonite.

Dall’altra parte c’è un Lecce che viene da ben due pareggi consecutivi. L’ultimo allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, grazie a uno splendido gol di Colombo. Baroni cerca la sua prima vittoria in campionato e farlo in un campo complicato come quello di Torino vorrebbe dire moltissimo.

Probabili formazioni Torino-Lecce

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic, Sanabria. All. Paro.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.