Serie A, ci siamo: salta la prima panchina dopo cinque giornate

La notizia era nell’aria da diverse ore, ma adesso si è concretizzata. Salta la prima panchina della Serie A dopo appena cinque giornate.

Dopo cinque giornate dall’inizio della stagione, è già saltata la prima panchina della Serie A. Era una notizia già nell’aria da diverse ore, ed è cosi si è concretizzato l’esonero di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo – come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ – lascia la panchina del Bologna dopo poco più di 3 anni. Risultati non in linea con quella che sembrava potesse essere una direzione chiara della società, che dopo gli investimenti della sessione estiva di aspettava qualcosa di più.

Tre pareggi e due sconfitte, un bottino amaro per i felsinei, anche se non quello più scarno tra le squadre medio piccole della massima divisione italiana. Ma se le sconfitte con Lazio e Milan potevano rappresentare un qualcosa di previsto all’interno di una stagione sempre complessa, i due pareggi consecutivi contro Salernitana e Spezia hanno lasciato troppo amaro in bocca.

Bologna, esonerato Mihajlovic: adesso è ufficiale

Il club ha comunicato nella giornata odierna a Sinisa la decisione di concludere il proprio rapporto con l’allenatore. Dopo annate turbolente, legate anche ai problemi di salute del tecnico serbo, è arrivata al capolinea la sua avventura.

Chi prenderà il suo posto? Sono stati già fatti diversi nomi nel corso di queste ore. Tra quelli più gettonati c’è di sicuro Roberto De Zerbi, di ritorno dalla triste avventura allo Shakhtar Donetsk, culminata con l’invasione russa e la stop forzato ai lavori che l’allenatore italiano stava svolgendo in Ucraina. Sullo sfondo restano anche Thiago Motta e Claudio Ranieri.