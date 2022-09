Comunicato ufficiale e tifosi gelati: Napoli, succede all’improvviso

Manca sempre meno per il big match di Champions League tra Napoli e Liverpool, ma il comunicato del club inglese lascia tutti di sasso.

Il Napoli si prepara ad ospitare il Liverpool per la prima gara di Champions League di questa fase a gironi. Ma il comunicato ufficiale, emanato proprio dalla squadra rivale, stupisce tanto il club di De Laurentiis quanto i tifosi azzurri. È successo tutto in maniera inaspettata.

Napoli-Liverpool andrà in scena nella serata di domani, alle ore 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti si ritroverà ad affrontare gli uomini di Klopp. Non una sfida semplicissima ma sicuramente l’adrenalina è già alle stelle.

Proprio in merito al Liverpool, tuttavia, è arrivato qualche minuto fa, tramite il profilo ‘Twitter’ del club inglese, un messaggio che il Napoli non si sarebbe mai aspettato. Né che i tifosi avrebbero mai immaginato.

Napoli-Liverpool, il comunicato del club inglese lascia di sasso la squadra azzurra e i propri tifosi

Tramite un tweet, quindi, il Liverpool ci ha tenuto a mettere in guardia i propri sostenitori. Affermando: “I tifosi non dovrebbero riunirsi nelle aree pubbliche. Inoltre dovrebbero evitare di isolarsi, di frequentare aree lontane dall’area portuale della città”.

“Il nostro consiglio è quindi quello anche di evitare vivamente il centro città. Se è stato scelto di visitarlo, si deve però tenere presente che c’è la possibilità di poter essere presi di mira per furto, rapina o aggressione”. Un comunicato che spiazza il mondo partenopeo e l’intera città di Napoli. Dal club italiano, in ogni caso, non è (per ora) arrivata alcuna risposta in merito a quanto avvenuto.