Calciomercato, è fatta per il trasferimento: Icardi lascia il PSG

L’attaccante ex Inter Mauro Icardi sta per cominciare una nuova parentesi della sua carriera calcistica: ecco la formula dell’addio al PSG

Il calciomercato non va mai in vacanza. Una frase spesso utilizzata da procuratori e direttori sportivi. Una frase che assume ancora più significato quando in alcuni campionati, la finestra è ancora aperta e continuano a prodursi movimenti di un certo rilievo. In Turchia, ad esempio, la campagna trasferimenti terminerà soltanto domani e oggi è il giorno giusto per assistere ad un clamoroso colpo.

Il Galatasaray è ormai ad un passo da Mauro Icardi. L’attaccante argentino è pronto a vivere un’altra avventura. Meno glamour rispetto alla precedente. Con l’addio all’Inter, Maurito aveva scelto Parigi per vincere. Le cose però non sono andate esattamente come si sarebbe aspettato l’ex capitano nerazzurro, mai titolare indiscutibile e sempre più ai margini del club.

Calciomercato, Icardi al Galatasaray: l’argentino si trasferisce in Turchia in prestito secco, questa mattina si limano gli ultimi dettagli dell’operazione

Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, per Mauro Icardi sta per iniziare una nuova avventura. Il calciatore, accostato in varie circostanze al Monza nelle scorse settimane, si trasferirà nella Superlig turca. Ad attenderlo ci sarà il Galatasaray, formazione che più di ogni altra ha spinto per assicurarsi l’attaccante argentino.

La trattativa tra il club ottomano e il Paris Saint Germain è a buon punto. Questa mattina è previsto l’incontro per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione. Il calciatore si trasferirà in Turchia con la formula del prestito secco. A fine stagione, dunque, tornerà a Parigi. Con i francesi ha un contratto fino al 2024.

Icardi dovrà cogliere l’occasione per rilanciare la propria carriera in un campionato sicuramente meno competitivo rispetto a quelli italiano e francese, nei quali ha militato in questi anni. L’attaccante ex Inter da diverso tempo è più presente sulle cronache rosa che su quelle sportive. Una situazione che ha spazientito il PSG. La dirigenza parigini e il nuovo tecnico Galtier hanno messo in chiaro a Icardi che non facesse parte dei propri piani e che se fosse rimasto a Parigi sarebbe tornato utile soltanto per la squadra B. Il campionato turco ha da poco salutato Mario Balotelli.