Fiorentina, prosegue il calvario del big: Italiano in ansia

La Fiorentina si prepara al debutto in Conference League ma un big rischia di non esserci: l’ammissione del tecnico Italiano.

L’attesa a Firenze, ormai, è quasi giunta al termine. La Fiorentina domani pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18.45) farà il proprio debutto in Conference League, affrontando allo stadio “Franchi” l’RFS Riga. Una sfida importante, che segna il ritorno della Viola in Europa a distanza di 5 anni dall’ultima volta, ma anche piena di insidie. Diversi i dubbi di formazione che il tecnico Vincenzo Italiano dovrà sciogliere nelle prossime ore.

Il primo, in particolare, riguarda il ruolo di centravanti: Luka Jovic, ad esempio, fin qui ha stentato ad imporsi nella nuova realtà (una rete in 7 presenze complessive) ed è reduce dal rigore sbagliato contro la Juventus. Il serbo è in ballottaggio con Arthur Cabral, andato a segno una sola volta nelle 5 partite in cui è stato impiegato. Una decisone in merito verrà presa più avanti, con l’allenatore che spera di recuperare Nico Gonzalez.

L’argentino, infatti, non ha ancora smaltito la dolorosa tallonite che lo ha costretto a restare ai box nelle ultime settimane. La sua ultima presenza in campo risale al 21 agosto. Da quel momento in poi l’ex Stoccarda è finito fuori dai radar e non è ancora chiaro quando potrà rientrare in campo. Una situazione che preoccupa non poco Italiano.

Fiorentina, prosegue il calvario di Nico Gonzalez

L’allenatore oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. “Ha provato fino all’ultimo ad allenarsi con noi, vedremo domani come risponde fisicamente”. La speranza, quindi, è quella di ricevere presto notizie positive ed averlo così a disposizione quanto prima.

“Ha ancora il solito problema al tallone che lo affligge da inizio ritiro. Io e lo staff abbiamo fatto di tutto per farlo tornare in condizione”. Nel caso in cui non riesca a recuperare in tempo, al suo posto giocherà uno tra Riccardo Sottil e Riccardo Saponara. A destra, invece, a contendersi la maglia da titolare sono Jonathan Ikoné e Christian Kouamé. In difesa, invece, chance dal primo minuto per Luca Ranieri.