“Sono giorni che…”: Fiorentina-Juventus, assenza pesante in vista?

In vista del match tra Fiorentina e Juventus c’è un importante rischio forfait. Il calciatore infatti potrebbe non farcela ad essere in campo.

Fiorentina-Juventus è certamente la partita più attesa dalle parti dell’Arno. Il recente passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero ha rinfocolato una rivalità da sempre molto alta. Naturalmente anche da parte Juventus la gara con la Fiorentina è molto sentite.

In vista del match tra le due compagini però il tecnico della Viola Vincenzo Italiano sta riscontrando qualche problema di formazione di troppo. L’attaccante argentino Nicolas Gonzalez rischia infatti di non scendere in campo contro i bianconeri. A causa di un problema al tallone il calciatore ex Velez.

“Purtroppo ha avuto un problema al tallone.” ha dichiarato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa. “Sembra che possa migliorare, ma poi il problema si ripresenta. Vediamo come sta, ma sono ormai giorni che persiste questo problema e il calciatore non si allena a pieno regime.”

Fiorentina, Nicolas Gonzalez out? Italiano ha comunque altre certezze

“Oggi si è allenato e quindi valuteremo come sta. Speriamo di recuperarlo al 100%”. Italiano nutre ancora speranze nel recupero dell’argentino. Nel frattempo però guarda anche alla condizione di altri elementi della rosa.

“Se giochiamo ogni tre giorni è naturale che non tutti i calciatori possano essere sempre in campo.” ha poi continuato Italiano. “Jovic aveva giocato contro il Napoli, riproporlo sia con Udinese che Juventus sarebbe stato impossibile. Ecco che abbiamo deciso di fare turnover e di puntare quindi sul match contro la Juventus nel quale siamo certi che farà una grandissima prestazione. Il confronto con Vlahovic? Ha personalità e qualità, penso possa far rivedere le cose fatte da Vlahovic.”