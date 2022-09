Fiorentina-Juventus, 1-1 al Franchi: Italiano e Allegri si dividono il bottino

Fiorentina e Juventus pareggiano allo stadio Artemio Franchi e conquistano un solo punto. In gol Arek Milik e Kouamè nel primo tempo.

Fiorentina-Juventus è finita da pochi istanti. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la sfida tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si è conclusa sul risultato di 1-1. Un pareggio maturato nei primi quarantacinque minuti di gioco grazie alle reti di Milik e Kouamè.

Succede tutto nel primo tempo, quando i bianconeri passano in vantaggio al minuto 8 grazie ad una zampata in area di rigore dell’ex Napoli e Marsiglia. Dopo poco più di venti minuti, però, grazie ad un contropiede, è giunto il pari dei padroni di casa che hanno battuto Perin grazie ad un diagonale di Kouamè. Alla fine della prima frazione c’è stato anche spazio per un calcio di rigore sbagliato da Jovic.

Fiorentina-Juventus, la sintesi del match

Il triplice fischio dell’arbitro Daniele Doveri di Roma ha decretato l’1-1 finale, giunto grazie ai gol di Milik e Kouamè nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti di gioco le due squadre non riescono a pungersi ed il ritmo gara si abbassa drasticamente. Nemmeno nei minuti finali la gara riesce a sbloccarsi.

Italiano ed Allegri si dividono il bottino allo stadio Franchi. I padroni di casa salgono momentaneamente al decimo posto in classifica a quota 6 punti, mentre i bianconeri portano a casa un punto che vale il quarto posto momentaneo a quota 9 punti.

Classifica Serie A

