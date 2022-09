Handanovic-Onana, doccia gelata Inter: la sentenza fa tremare

È iniziato da pochi minuti il big match tra Inter e Bayern Monaco per l’inizio della fase a girone di Champions League: una sentenza, a tal proposito, colpisce Inzaghi.

A San Siro, a partire dalle ore 21:00, è iniziato il big match di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Simone Inzaghi, dopo i problemi avuti nel derby contro il Milan, ha deciso di modificare qualche pedina nella formazione titolare. C’è però chi ha bocciato una decisione in particolare.

Simone Inzaghi è sotto la luce dei riflettori questa sera, insieme a tutta la squadra, dal momento che è chiamato a fare del proprio meglio contro il Bayern Monaco. Per gli undici titolari schierati in campo, il tecnico nerazzurro ha deciso di cambiare qualcosa rispetto alle scelte solitamente viste.

In porta, infatti, al posto di Handanovic c’è questa sera titolare Onana. Non ci sono poi né De Vrij né Barella. Ma i prescelti sono stati D’Ambrosio e Mkhitaryan. In attacco a far coppia con Lautaro Martinez c’è Dzeko. In merito alla decisione presa sul portiere ha parlato l’ex nerazzurro, Alessandro Altobelli.

Inter-Bayern Monaco, Altobelli in disaccordo sulla decisione di schierare Onana al posto di Handanovic

Ai microfoni di ‘Infinity’ ha perciò parlato, poco prima di Inter-Bayern Monaco, l’ex nerazzurro Alessandro Altobelli: “È stata una settimana difficile per Handanovic dopo il derby. Ha ricevuto troppe critiche: era e rimane un buon portiere ma capita che la forma non sia la migliore”.

“È un giocatore – ha proseguito Altobelli – che secondo me non si discute. Per me questa è la partita sbagliata per cambiare portiere. Se Onana fa qualche leggerezza si rischia di mettere in difficoltà entrambi i portieri“. Ha concluso: “Adesso sembra che Inzaghi abbia dato ascolto alla stampa e a quella parte di tifoseria che ha criticato il capitano”.