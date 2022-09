Alle 21 spazio al primo match della fase a gironi di Champions dell’Inter di Inzaghi. A San Siro arriva il Bayern Monaco.

La sconfitta nel derby brucia, tantissimo. L’Inter ha bisogno di rialzarsi, dare una prova di forza e farlo davanti ai propri tifosi può essere l’occasione giusta. Certo, porsi l’obiettivo di farlo nella prima partita di Champions League della stagione è un impegno considerevole. E se di fronte c’è il Bayern Monaco, poi, il tutto diventa ancora più complesso.

I bavaresi, come al solito, sono un avversario ostico ed in quel di San Siro saranno pronti a dare tutto per portare a casa il risultato. Bavaresi che dopo cinque giornate hanno collezionato tre vittorie e due pareggi, stanziandosi con 11 punti dietro Borussia Dortmund e Friburgo.

Inter-Bayern, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Coman; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann.