Mertens riabbraccia il Maradona: il belga assisterà a Napoli-Liverpool

La grande notizia per i tifosi del Napoli in vista della sfida contro il Liverpool. Allo stadio Maradona tornare anche Dries Mertens.

Manca poco alla sfida di Champions, la prima di questa fase a gironi del Napoli, tra gli azzurri ed il Liverpool. Clima rovente in città, con i napoletani che sperano di assistere ad un match dove poter esultare ed, eventualmente, raccogliere i primi importanti punti di questa prima parte della competizione.

Non solo Ezequiel Lavezzi, che tornerà a calcare il prato di Fuorigrotta per la prima volta in veste di opinionista Amazon Prime. Questa sera i tifosi azzurri ritroveranno un altro grande ex: Dries Mertens. Il bomber più prolifico della storia partenopea è in città da ieri pomeriggio e, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, sarà allo stadio per la sfida di Champions League tra il suo Napoli ed i reds.

Napoli, il ritorno di Mertens al Maradona: la prima volta da ex

Sarà la prima volta per lui da ex, ed avrà luogo a poche settimane dal suo addio ufficiale al club. Il legame tra Mertens e Napoli non si è mai spezzato. L’attaccante ha voluto mantenere l’affitto della sua storica casa nel Palazzo Donn’Anna e la sua voglia di essere presente al primo, grande appuntamento europeo della stagione certifica il suo rapporto speciale con città e club. Ancora una volta.

Un ritorno, quello del belga allo stadio, che ovviamente alimenterà il clima di entusiasmo che c’è attorno a questa partita. Occhi puntati sullo Stadio Maradona, dunque. Fischio d’inizio alle ore 21. Due grandi ex a Fuorigrotta e cornice di pubblico che si preannuncia fantastica.