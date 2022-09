Napoli-Liverpool, sospiro di sollievo per Spalletti: Osimhen ce la fa

Osimhen ha smaltito l’affaticamento all’adduttore sinistro rimediato rimediato in campionato: contro il Liverpool sarà in campo.

Buone notizie per Luciano Spalletti, a poche ore debutto in Champions League contro il Liverpool. Victor Osimhen, come raccontato ieri dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa, oggi aveva il test decisivo per capire se aveva smaltito l’affaticamento all’adduttore sinistro rimediato nel finale di Lazio–Napoli.

Ha seguito un programma graduale, allenamenti personalizzati nei primi due giorni e nella giornata odierna la rifinitura pre-gara che ha sciolto tutti i dubbi dando soddisfazione alla volontà del calciatore che dal primo minuto ha cercato di fare di tutto per recuperare ed essere in campo nella prima partita del Napoli in Champions League in questa stagione.

Il nigeriano, quindi, sarà presente nella formazione titolare degli azzurri che, nell’occasione, potranno contare sul supporto di uno stadio “Maradona” sold out. Una sfida di grande prestigio, che vedrà i partenopei affrontare i Reds autori di un avvio deludente in Premier League: 9 punti in 6 partite frutto di due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.

Napoli, Osimhen ci sarà contro il Liverpool

Osimhen, ormai del tutto verrà recuperato, verrà sostenuto da Khvicha Kvaratskhelia (4 reti e un assist in 5 gare di campionato) a sinistra e Matteo Politano a destra. L’ex Sassuolo, in particolare, prenderà il posto di Hirving Lozano non ancora ripresosi dalla botta alla testa rimediata durante la gara con la Lazio.