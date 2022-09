Serie A, il club può cambiare presidente: trattativa con gli USA in corso

La Serie A mira all’estero per cercare nuove proprietà in grado di arricchire il calcio italiano. Le società del nostro Paese si mostrano in sofferenza quando incontrano le big delle altre nazioni, più potenti economicamente. In Champions League, negli ultimi due giorni, soltanto il Napoli è riuscito nell’impresa di superare il Liverpool. La squadra di Spalletti si è imposta autorevolmente.

Lo scenario intanto potrebbe portare un’altra formazione ad aprire le proprie porte con l’ingresso di capitale straniero. Questo potrebbe essere il caso della Sampdoria. I blucerchiati sono partiti con parecchie difficoltà in campionato. Soltanto due punti in cinque partite e nove reti subite. Le voci sul futuro del club sono intanto tornate d’attualità.

Sampdoria, cambio di proprietà: Cerberus si ritira dalla corsa ma una Spac un altro gruppo americano e uno collegato ad Al Thani si muovono per i blucerchiati

A fare il punto sul futuro del club blucerchiato è stato questa mattina ‘Tuttosport’. Il quotidiano torinese ha parlato degli investitori disposti a rivelare la società genovese. Per possibili new entry, c’è anche un fondo che si è defilato. Questo è il caso del fondo americano Cerberus, che si è fatto da parte abbandonando la corsa.

Come riferito da ‘Tuttosport’ però c’è una nuova opportunità per la compagine di cui da alcuni mesi è presidente l’ex calciatore sampdoriano Marco Lanna. La nuova pista è rappresentata da una Spac (Special Purpose Acquisition Companies) che fa riferimento alla Pacific Media Group. Si tratta di una società statunitense che nel recente passato si è mossa pure per l’Hellas Verona.

Oltre a loro, scrive ancora il giornale torinese, sarebbe in corsa un altro gruppo americano e una cordata rappresentata dall’imprenditore pugliese Franco Di Silvio. Quest’ultimo, al cui fianco vi è anche Ivano Bonetti, uno degli scudettati della Sampdoria di Boskov, sarebbe collegato ad un ramo della famiglia Al Thani.