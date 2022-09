Lazio, la vittoria non basta: Sarri sbotta e non si trattiene

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ancora con tono polemico al termine del match europeo vinto contro il Feyenoord.

Buon esordio della Lazio in Europa League. La squadra di Sarri è l’unica italiana del giorno a vincere e lo fa alla grande. I biancocelesti battono 4 a 2 gli olandesi del Feyenoord ed offrono una gran bella prestazione. Addirittura il tecnico biancoceleste deve far fronte ad un piccolo calo sul 4 a 0 nel finale di gara con gli olandesi che segnano due reti.

Grande soddisfazione di Maurizio Sarri, che, nel post partita ha commentato a Sky Sport, la vittoria odierna: “Abbiamo fatto molto bene, forse sul 4 a 0 siamo stati un pò troppo superficiali e questo è un pò pericoloso in Europa. La squadra ha fatto molto bene e questo è l’unico piccolo appunto che gli faccio”.

Riguardo ai cambi il tecnico continua: “Ho fatto rifiatare i giocatori che hanno giocato di più, abbiamo inoltre Vecino che può far rifiatare di più Milinkovic Savic. Sono soddisfatto della prestazione di tutti e ringrazio i tifosi per il loro appoggio. Sto solo da un anno qui ma mi sento a casa”.

Lazio, Sarri torna sulle critiche post Napoli

Sabato scorso Sarri ha criticato molto la terna arbitrale dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Il tecnico ha recriminato per un presunto rigore non concesso e per una spinta in occasione del gol del coreano Kim. Nell’intervista post partita il tecnico è tornato sulla vicenda ed ha dichiarato:

“La rabbia di sabato non mi è passata. Ho detto quello che pensavo ed ancora adesso lo penso. Ero abbastanza lucido anche se deluso dal risultato, la squadra sta crescendo ma abbiamo già fatto un buon percorso. Gap tra Europa e Italia? I dati sul tempo effettivo tra Premier e Serie A non cambiano, ma in quel campionato hanno strappi molto importanti”.