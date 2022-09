Vlahovic di nuovo in panchina? Juventus-Salernitana, spunta l’indizio

Novità sull’impegno di Dusan Vlahovic con la Juventus, dopo essere stato a riposo durante la sfida di Serie A contro la Fiorentina.

A sorpresa o forse no, mister Allegri ha tenuto in panchina Dusan Vlahovic in occasione del match contro la Fiorentina, terminato 1-1 con le reti rispettivamente di Kouame e il neo-arrivato Milik. La scelta di non schierarlo ha fatto storcere il naso, soprattutto in virtù del solo punto racimolato, eppure il tecnico tira dritto per la sua strada.

Intervenuto nel post-match, Allegri ha dichiarato pubblicamente di aver tenuto fuori Vlahovic perché aveva bisogno di procedere con altri cambi: “Alex Sandro aveva un problema al flessore, Paredes era cotto ed è uscito anche Di Maria. Ho inserito Kean per dare profondità e Milik è bravo a farci uscire. Vlahovic si è riposato ed è a disposizione per le prossime partite”.

In effetti, il centravanti serbo ha disputato l’intero match di Champions League contro il PSG. Forse l’idea era caricarlo proprio per il grande appuntamento, ma alla fine non è riuscito a incidere col gol.

Juventus, Vlahovic in campo con la Salernitana? Le ultime

Cosa accadrà allora in occasione del match di campionato contro la Salernitana? Secondo ‘SKY Sport’, Vlahovic sarà regolarmente in campo fin dal 1′ di gioco. Allegri dovrebbe confermarlo alla guida dell’attacco della Juventus domenica sera. Niente turnover per il serbo, che insiste tra l’altro nel voler scendere in campo per dare il suo contributo.

Allegri potrebbe optare per un 4-4-2 contro la squadra di Nicola. Perin tra i pali e in difesa Bonucci e Gatti come centrali, alle estremità De Sciglio e Alex Sandro. McKennie, Rabiot, Locatelli e Kostic a metà campo e infine Milik accanto al collega serbo.