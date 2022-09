Attacco frontale ad Allegri: Juventus, la sentenza è durissima

La sconfitta della Juventus contro il PSG genera polemiche intorno allo stile di gioco della squadra di Allegri e la sua efficacia.

Difficile è indubbiamente tenere a bada una squadra che in Champions League può contare sull’apporto di Mbappé, Neymar e Messi nel suo reparto offensivo. Per la Juventus non è stato semplice fronteggiarli ed è stato inevitabile lasciarsi sopraffare dalla capacità avversaria. Tuttavia, la sensazione che i bianconeri non siano stati all’altezza del primo impegno internazionale della stagione rimette in discussione i precetti tattici di mister Allegri.

In merito è intervenuto l’ex calciatore Antonio Cassano, tra i protagonisti della ‘Bobo Tv’ su Twitch, il quale ha analizzato la prestazione della Juventus contro il PSG: “Ogni volta che i tre marziani si avvicinavano all’area di rigore, potevano fare gol. Poteva finire 8-1”.

Notoriamente l’ex attaccante italiano non apprezza molto il modo di stare in campo degli juventini e stavolta arricchisce la sua considerazione anche con alcuni dati, che fanno ulteriore luce sulla performance di Champions.

Juventus, Cassano critica la sconfitta contro il PSG

“Nel secondo tempo Donnarumma ha regalato il gol a McKennie, mentre nel primo il possesso palla è stato al 75% del PSG. Sono partiti loro 3-4 volte e potevano segnare ancora. Delle volte un allenatore può dire bugie “bianche” per far credere ai giocatori hanno fatto una buona partita. La Juve non fa tre passaggi e continua a dire che fanno buone partite”, ha affermato con sicurezza Cassano, secondo il quale la Juventus non ha mai attivato un’azione corale ma soltanto singoli tentativi.

“Non aveva un’idea di gioco”, ha affermato l’ex attaccante, ma della stessa idea non sembra essere l’ultimo arrivato, ovvero Leandro Paredes. L’argentino, che ha voluto fortemente il trasferimento proprio dal PSG alla Juventus, in occasione della conferenza stampa di presentazione ha commentato così la sfida contro i francesi: “Penso che dopo i primi venti minuti abbiamo fatto grandissima partita col Psg, dimostrando di essere una grande squadra che può competere con tutti”.