Milan, salti di gioia per i tifosi: che manna per Pioli, sta succedendo

Ottime notizie per il Milan. I tifosi possono esultare assieme al tecnico Pioli per la decisione prese dalla società rossonera.

L’inizio di stagione del Milan è stato decisamente positivo in Serie A. I rossoneri hanno vinto il derby e assieme al Napoli tallonano la capolista Atalanta. In Champions League invece il bicchiere è mezzo vuoto dopo il pari contro il non certo irresistibile Salisburgo.

I tifosi rossoneri però nel frattempo possono gioire per notizie che arrivano extra campo, ma che inevitabilmente coinvolgono anche il lavoro di mister Pioli sul terreno di gioco. La dirigenza rossonera, come riporta il tweet del collega Fabrizio Romano, ha infatti trovato l’accordo con l’entourage di Sandro Tonali per il prolungamento del contratto che lega il calciatore al Milan.

Tonali aveva già un contratto in scadenza nel 2026. Il nuovo accordo estenderà di un ulteriore anno il contratto in essere. Tutti i dettagli sembrano essere stati sistemati e il calciatore potrebbe apporre la sua firma già nella tarda giornata di oggi.

Milan, il rinnovo di Tonali allontana le voci di mercato

Sandro Tonali, trasferitosi dal Brescia al Milan nel 2020 per una cifra attorno ai 17 milioni, quest’anno ha già collezionato 4 presenze con la divisa rossonera. Perno del centrocampo di Pioli, la notizia del rinnovo, oltre naturalmente a fare felici i tifosi, farà felice anche il tecnico.

Tonali nelle settimane concitate di mercato era stato al centro di alcune voci che lo volevano nel mirino di alcuni club inglesi. Mai niente di concreto però, visto che il calciatore si è sempre dimostrato desideroso di restare al Milan. Il rinnovo in tal senso è un’ulteriore conferma del rapporto che lega ormai il calciatore ai rossoneri.