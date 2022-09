Probabili formazioni 6^ giornata: fuori Bremer, dubbio Giroud

Tutte le probabili formazioni della 6^ giornata di campionato. Possibile turnover in casa Napoli dopo il successo in Champions League contro il Liverpool. Attenzione anche alle possibili novità in casa Juventus

La 6^ giornata di Serie A aprirà le danze con il match tra Napoli-Spezia, calcio d’inizio sabato ore 15:00. Azzurri a caccia di conferme dopo lo strepitoso successo europeo contro il Liverpool. Spalletti potrebbe concedere una chance da titolare a Ndombele.

Inter impegnata contro il Torino e pronta a dimenticare il passo falso accusato in Champions League contro il Bayern Monaco. Possibile turno di riposo per Lautaro Martinez. Attenzione anche a Juventus-Salernitana, con Allegri pronto a far rifiatare Breme.

Nel Milan, impegnato a Genova contro la Sampdoria, potrebbe esserci un avvicendamento offensivo tra Giroud e Origi, con l’attaccante belga pronto a rilevare il centravanti francese dal primo minuto.

Probabili formazioni 6^ giornata Serie A 2022/2023

Napoli-Spezia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Ndombele, Zielinski, Lozano, Simeone, Kvaratskehlia.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Inter-Torino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rpdriguez, Lazaro; Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Gabbiadini; Rincon, Djuricic, Sabiri, Quagliarella; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi.

Atalanta-Cremonese

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Lookman; Hojlund.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Meitè, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lucumì; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Orsolini, Arnautovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Kouame, Jovic, Sottil.

Lecce-Monza

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

Sassuolo-Udinese

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Laurentié, Pinamonti, Kyriakopoulos.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Lazio-Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Velozo, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry.

Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Rugani; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

Empoli-Roma

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Lammers.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.