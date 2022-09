“Gol regolare, non era fuorigioco”: Samp-Milan nel caos, scoppia la polemica

Samp-Milan è una gara polemica per vari episodi, ma soprattutto per la rete annullata a Leao. I tifosi esprimono il loro punto di vista.

Il primo tempo di Samp-Milan è iniziato subito in favore degli ospiti, che sono andati in vantaggio al 6′ di gioco grazie a una rete di Messias su assist di Leao, frutto di un’eccellente contropiede corale da parte dei giocatori offensivi della squadra di mister Pioli.

Il Milan ha retto da protagonista durante tutti i primi 45′, offrendo veramente poche opportunità ai padroni di casa di venire fuori. Sugli attenti ancora Leao, ma non soltanto per situazioni positive. Il calciatore, infatti, ha rimediato un giallo per una sbracciata ai danni del collega Bereszynski e successivamente nel secondo tempo è stato espulso per doppia ammonizione. Al 47′ una sua rovesciata è talmente pericolosa da colpire Ferrari.

Prima che si generassero circostanze spiacevoli, il Milan è stato vicino al raddoppio nella prima frazione di gioco con De Ketelaere, che però è stato giudicato invalido dal VAR.

Samp-Milan, polemica per la rete annullata a De Ketelaere: i fatti

Al 22′ il VAR ricontrolla il secondo gol dei rossoneri in modo piuttosto minuzioso. L’arbitro Fabbri impiega ben due minuti prima di decidere di annullare la rete, confermando il sospettoso tocco di Giroud sull’intervento di Ferrari. Il francese, infatti, risulta essere in fuorigioco, rendendo così invalida l’azione.

La polemica sulla decisione arbitrale si è subito spostata sui social. Lì i tifosi sono intervenuti, considerando decisamente generosa in favore della Sampdoria la decisione del direttore di gara. Secondo l’utente di Twitter, Gianmarco Paolone, c’è stato un eccesso di zelo o forse una ricerca forzata dell’errore: “Hanno controllato se era di mano. Poi se era in fuorigioco De Ketelaere. Non contenti hanno controllato il fuorigioco disturbativo di Giroud, UNO SCHERZO”. In un modo o nell’altro, rete annullata.