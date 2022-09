“Ha gettato la pettorina”: Atalanta-Cremonese, rivelazione in diretta tv

Atalanta-Cremonese, il gesto è passato inosservato. In diretta televisiva, nel post gara, è arrivata la rivelazione dell’allenatore.

Atalanta-Cremonese è da poco finita. Al Gewiss Stadium, il lunch match della sesta giornata di Serie A 2022/2023 si è concluso sull’1-1. Un risultato inaspettato per i padroni di casa guidati da Gian Piero Gasperini che si fanno rimontare sul finale e conquistano un solo punto.

La rete di Valeri nel finale ha il sapore della beffa per il tecnico della Dea che nell’immediato post partita, si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ per esprimere il proprio disappunto ed analizzare il pareggio. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni in diretta televisiva dell’allenatore dei bergamaschi: “Sono rammaricato, eravamo andati in vantaggio, ma il calcio è così. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”.

Atalanta-Cremonese, Gasperini a ‘DAZN’

Il tecnico poi prosegue: “I miei ragazzi sono stati bravi, ci hanno provato fino alla fine. In Serie A, però, tutte le gare sono in equilibrio. Muriel? Lui ha fatto una buona gara, in attacco ci sono giocatori che possono dare vivacità. Però quando è uscito ha gettato via la pettorina. Questo non è un bel messaggio da lanciare”.

E conclude: “Muriel in altre squadre giocherebbe anche di meno, qui le gioca tutte invece. Prossimo impegno contro la Roma? Andiamo in campo per vincere, poi ci sarà la pausa. Quando ripartirà il campionato affronteremo le big. Mourinho a Roma sta facendo un percorso fantastico già solo per l’entusiasmo che ha portato”.