“Esonero immediato”: Juve-Salernitana, caos totale per il tecnico

Juve-Salernitana, è caos dopo il primo tempo. I tifosi stanno chiedendo in questi minuti l’esonero di Massimiliano Allegri.

Un risultato che evidentemente nemmeno i tifosi più pessimisti si aspettavano, anche se l’allenatore aveva avvisato che sarebbe stata una partita durissima. La Juventus, quando siamo arrivati all’intervallo del match, è sotto di due gol in casa contro la Salernitana. Un risultato ovviamente clamoroso per diversi aspetti, e che pone tanti dubbi su quello che è l’operato di allenatore e società fatto fino a questo momento.

Prima Candreva in avvio, e poi Piatek dal dischetto a ridosso dell’intervallo, hanno al momento portato la Salernitana sul doppio vantaggio. Il clima attorno alla squadra bianconera è molto teso, soprattutto sui social dove i tifosi bianconeri si stanno riversando per commentare in maniera negativa la situazione.

Juve-Salernitana, ora i tifosi chiedono l’esonero di Allegri

Dopo la sconfitta contro il Paris Saint Germain in Champions League, ci si aspettava una risposta da parte della squadra bianconera. Ad ora, però, questa non è arrivata, ed anzi la Juventus sembra ora vivere una situazione estremamente particolare, dare da mandare in tilt tutto il pubblico juventino.

E cosi i tifosi, proprio in questi minuti, stanno chiedendo a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri. E’ proprio l’allenatore, infatti, che ora ha su di sè il peso di dover reggere una situazione molto particolare, che sta mettendo in seria difficoltà tutta la squadra bianconera. I tifosi chiedono l’esonero, anche se c’è ancora un tempo per capir3e se e quanto ci sarà la risposta sul campo.