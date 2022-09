Bologna, trovato il sostituto di Mihajlovic: è ufficiale

Il Bologna, rivitalizzato dalla vittoria in rimonta ottenuta ieri contro la Fiorentina, ha annunciato l’allenatore che sostituirà Mihajlovic

L’era post Sinisa Mihajlovic si è aperta per il Bologna con una vittoria in rimonta contro la Fiorentina. I felsinei hanno superato i viola per 2-1 e ora hanno conosciuto il30 nuovo allenatore. I rossoblù hanno infatti appena ufficializzato il tecnico che rileverà il testimone dal serbo.

Il nuovo inquilino della panchina bolognese sarà presentato ufficialmente nella conferenza organizzata nella sala stampa del centro sportivo “Galli” nella giornata di domani. Rileva il Bologna in dodicesima posizione con sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte nelle prime sei giornate di campionato. I rossoblù hanno siglato 7 reti e ne hanno subite 9.

Bologna, ufficiale il post Mihajlovic: Thiago Motta è il nuovo allenatore, ha firmato fino al 2024

L’italobrasiliano Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna. L’ex calciatore di Barcellona, Genoa e Inter rileva Sinisa Mihajlovic, esonerato nella scorsa settimana. Motta ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 e come detto nella giornata di domani, alle ore 15, sarà presentato alla stampa. Debutterà con i felsinei sabato quando al Dall’Ara arriverà l’Empoli.

Già nella giornata di oggi, come rivelato da ‘Il Resto del Carlino’, il tecnico ha diretto il suo primo allenamento alle ore 10 a Casteldebole. L’allenatore torna ad allenare in Serie A dopo l’esperienza della scorsa stagione con lo Spezia, culminata con la salvezza della compagine ligure. Nella sua seconda vita professionale ha diretto pure il Genoa e l’U19 del PSG.

Il Bologna ha inoltre comunicato lo staff con il quale lavorerà l’ex centrocampista della nazionale italiana. Con lui ci saranno l’allenatore in seconda Alexandre Hugeux, i collaboratori tecnici Alessandro Colasante, Simon Colinet, Alfred Dossou-Yovo, Flavio Garcia, Iago Lozano e i preparatori atletici Paolo Aiello e Nicolò Prandelli.