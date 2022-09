Inter, decisione finale su Lukaku: Inzaghi può esultare

L’attaccante Romelu Lukaku tiene sulle spine Inzaghi, l’Inter e il Belgio e nel frattempo è arrivata la decisione finale sul suo rientro

Domani alle 18.45, con il Victoria Plzen, la convalescente Inter di Simone Inzaghi tenterà di ottenere la prima vittoria di questa Champions League dopo il passaggio a vuoto casalingo contro il Bayern Monaco. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno ritrovato il sorriso nel match con il Torino, deciso da un gol di Brozovic quasi allo scadere.

La formazione interista deve trovare continuità di risultati per restare aggrappata alle prime posizioni della classifica di Serie A e sgomitare con Bayern e Barcellona per il passaggio del turno in Champions League. Per farlo la migliore soluzione rimane ritrovare il miglior Romelu Lukaku, attualmente ai box e per il quale è stata presa una decisione.

Inter, lo specialista ferma Lukaku: l’Inter e la Nazionale aspettano la migliore versione di Big Rom tra ottobre e novembre

Un solo gol nelle prime tre partite di campionato ma nell’Inter sono tutti consapevoli dell’importanza dell’attaccante belga tornato in nerazzurro dopo un anno di ‘purgatorio’ al Chelsea. Il calciatore si è fermato ma conta di rientrare presto per dare una mano alla formazione di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, il calciatore non sarà convocato dal Belgio per le partite di Nations League di fine settembre. L’Inter vuole permettergli di recuperare completamente e per farlo aspetterà il rientro dalla sosta per rivedere la migliore versione di Lukaku fino alla pausa per il Mondiale in Qatar.

In queste ore, lo specialista che lo ha seguito in queste settimane, Lieven Maesschalck, ha stabilito la sua indisponibilità per gli impegni in Nazionale. Big Rom ad ogni modo non sarebbe stato convocato dal Belgio in quanto già d’accordo con il ct Martinez. Anche lui ha bisogno di riavere l’attaccante al top nei prossimi mesi. Per un motivo ben preciso.