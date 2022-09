Inter, salti di gioia per la famiglia Zhang: è arrivata l’ufficialità

Buone notizie per la famiglia Zhang: l’Inter ha ufficializzato in queste ore un’importante novità per il club

Simone Inzaghi dovrà stringere i denti. Il tecnico piacentino dovrà affrontare le difficoltà previste dal calendario senza Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, tornerà in campo soltanto ad ottobre, così come è stato deciso in queste ore. L’Inter dovrà fare a meno di lui.

La società di Zhang nel frattempo ha concluso un’importante operazione commerciale. Da parte il terreno di gioco, l’accordo raggiunto dalla società nerazzurra rende felice in modo particolare il presidente del club, che aggiunge uno sponsor e dunque anche denaro nelle proprie casse.

Inter, nuovo sponsor per Zhang: ATTAL Group firma un contratto con i nerazzurri per le prossime due stagioni

La società nerazzurra ha ufficializzato un nuovo accordo di partnership. La società del presidente Zhang si è legata ad ATTAL Group, tra i brand leader del settore. L’azienda “comprende le storiche agenzie per il lavoro Temporary, Lavonit, Tempus e Tempor ed eroga soluzioni integrate per la gestione delle risorse umane”.

ATTAL Group ha scelto dunque l’Inter per entrare nel mondo del calcio. Il gruppo di agenzie per il lavoro sarà il nuovo Official HR Partner della società nerazzurra. Il contratto avrà una durata di due anni. Scadrà infatti al termine della stagione 2023-2024. Con questa scelta, l’azienda ha voluto mostrare la propria vicinanza al mondo dello sport e ai valori che in esso trasmette.

Il logo dell’azienda campeggerà a San Siro, sul maxischermo e sui led a bordocampo durante tutte le partite casalinghe di campionato e Coppa Italia. Nella giornata di ieri, inoltre, il club interista aveva invece annunciato l’accordo con ‘Radio 105’, diventata radio ufficiale della formazione di Simone Inzaghi.