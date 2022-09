DIRETTA Viktoria Plzen-Inter: segui la partita LIVE

Alle 18.45 scende in campo l’Inter di Simone Inzaghi per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Si gioca contro il Viktoria Plzen.

L’Inter è chiamata subito a riprendere dopo la batosta alla prima giornata di Champions League. Difficile pensare alla squadra nerazzurra come una mera comparsa in questa competizione, ed ecco perchè serve una vittoria per rimettersi subito in corsa e sfruttare anche lo scontro diretto dall’altra parte tra Bayern Monaco e Barcellona.

Anche il Viktoria Plzen non ha raccolto punti alla prima. Entrambe, dunque, partono da un bottino vuoto ma è anche vero che i valori in campo determinato senza dubbio un vantaggio – almeno sulla carta – per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

Viktoria Plzen-Inter, le formazioni ufficiali

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi.