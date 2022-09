Champions League, partite pronte a saltare: la notizia dell’ultim’ora spiazza

Le gare del prossimo turno di Champions League, inserite in un calendario già ingolfato, rischiano di essere rimandate a giorni.

La strepitosa prestazione del Napoli al debutto in Champions League è ancora negli occhi di tutti. Il 4-1 rifilato al Liverpool è stato spettacolo puro, perché pur sapendo che i Reds di Klopp non avevano iniziato la stagione in modo brillantissimo nessuno pensava che sarebbe arrivato un successo tanto netto.

Il Napoli invece ha vinto e convinto, lasciando a bocca aperta anche il Pocho Lavezzi presente a bordo campo come commentatore per Prime Video. Si è trattato di una delle gare più spettacolari tra quelle proposte dalla prima giornata di Champions, uno spettacolo che ancora una volta ha attirato milioni di telespettatori.

Spettacolo che però potrebbe interrompersi già la prossima settimana, quando erano in programma le gare della seconda giornata. Alcune squadre infatti potrebbero dare forfait, costringendo la UEFA a rinviare le sfide a data da destinarsi. La causa? La morte della Regina Elisabetta II.

Champions League, rinvio in vista per le britanniche

La monarca che ha regnato sulla Gran Bretagna per ben 70 anni, dal 1952 alla morte, sopraggiunta nella serata di ieri, è stata salutata con grande commozione da tutti i suoi cittadini. Emozione che è stata seguita da una serie di protocolli previsti per l’occasione che tra le altre cose prevedono 10 giorni di lutto nazionale. Un periodo in cui non si tengono spettacoli ed eventi sportivi.

Come risultato il 7° turno di Premier League, che sarebbe dovuto andare in scena da domani fino a lunedì, è stato rinviato a data da destinarsi. Una situazione prevista dal protocollo, che però potrebbe avere conseguenze anche a livello europeo.

I club britannici potrebbero infatti rifiutarsi di scendere in campo in questo periodo di lutto. E secondo quanto riporta il Daily Mail la UEFA non potrebbe opporsi a questa loro decisione. Rischiano il rinvio dunque diverse gare già in programma a metà della prossima settimana: Sporting Lisbona–Tottenham, Liverpool–Ajax, Shakhtar Donetsk–Celtic, Chelsea–Salisburgo, Manchester City–Borussia Dortmund.

Coinvolta anche un’italiana, il Napoli. Che proprio dopo lo splendido successo sul Liverpool avrebbe dovuto affrontare i Rangers di Glasgow a Ibrox martedì 13 settembre. Il lutto nazionale britannico potrebbe portare al rinvio dell’appuntamento, stravolgendo non poco il calendario della Champions League.