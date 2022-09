Crisi Fiorentina: l’annuncio ufficiale dopo la sconfitta è durissimo

Serata amarissima per la Fiorentina, crollata 3-0 in Turchia contro il Basaksehir. Attenzione all’annuncio che arriva nel post gara.

Il 3-0 è un risultato pesantissimo, che conferma e sancisce ufficialmente lo stato di crisi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I Viola sembrano aver dimenticato come trovare la via della vittoria. Sia in campionato che in Europa, con i toscani che hanno mostrato ancora una volta tutte le proprie fragilità nel far ruotare le rosa e dare fondo alla panchina.

“Non mi aspettavo un secondo tempo simile. Non riesco a capire perché alle prime difficoltà ci sciogliamo. La partita era in equilibrio ed è finita 3-0. Mi dispiace, eravamo partiti con un obiettivo diverso. Volevamo reagire ai momenti negativi e invece ne affronteremo ancora un altro. Gli avversari poi sono tosti e mi sto rendendo contro che in Europa è davvero tosta”: così, Vincenzo Italiano apre il suo commento post gara ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Fiorentina in crisi totale: Italiano individua il problema a ‘Sky Sport’

Di qui, il tecnico della Fiorentina continua nella sua analisi, con un tono davvero dimesso e amareggiato: “Non riusciamo ad uscirne, neanche con un episodio o una giocata. Non riusciamo ad accenderci, quello è il problema. Sono preoccupato. Le qualità le abbiamo, eppure non riusciamo più a mostrarle. Si sono spente e ci serve una scintilla per riaccendere tutto”.

Una brutta botta, dunque, per la Fiorentina e il suo tecnico Italiano. Anche capitan Biraghi è stato durissimo nel suo commento a caldo nel post-gara: “Non abbiamo più fame, ci crediamo bravi ma non lo siamo. Dobbiamo tornare quelli che eravamo prima, che dal basso si sono guadagnati il posto. Altrimenti torneremo gli stessi che perdevano, che facevano male. Quelli che dopo una sconfitta facevano star male noi stessi, le nostre famiglie e tutta Firenze”.