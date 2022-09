Napoli, l’annuncio è una manna dal cielo: la firma è più vicina

Napoli, l’annuncio di mercato spiazza i tifosi e lascia tutti a bocca aperta. A queste condizioni la firma è davvero vicina.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata protagonista di una sessione estiva di calciomercato con i fuochi d’artificio. Il club partenopeo, nonostante abbia fatto partire tutti i pezzi da novanta della propria rosa, è stata in grado di sostituire alla grande i senatori che hanno detto addio.

Dopo l’addio di David Ospina, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens, gli azzurri hanno rigettato le basi della squadra. L’obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli era quello di creare una squadra solida, formata da giovani prospetti utili nel generare plusvalenze in futuro.

Calciomercato Napoli, intervista Meret: annuncio sul rinnovo

Oltre ai diversi calciatori giunti solamente in estate, il Calcio Napoli ha deciso di optare per la soluzione interna per quanto riguarda la porta. I pali, infatti, sono attualmente protetti da Alex Meret, calciatore sul quale ha voluto puntare il club dopo le voci relative a Kepa del Chelsea e a Keylor Navas del PSG.

Nessuno dei due, alla fine, è arrivato e su Meret si è deciso di puntare con decisione. Proprio l’estremo portiere friulano, poco fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il mio desiderio per il 2023? Sicuramente serenità e continuità tra i pali del Napoli. Lo scudetto? E’ un sogno che ogni anno cerchiamo di raggiungere. Quest’anno, ancora una volta, proveremo a farlo. Giuntoli ha detto che stiamo parlando del mio rinnovo? Sì, ne stiamo parlando. Il mio pensiero è a far bene in campo. Il resto, poi, sarà solo una conseguenza”.