Napoli, ora è tutto vero: la notizia prima del Milan fa esultare tutti

Alla vigilia del big match contro il Milan arrivano ottime notizie per il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e per i tifosi.

Il Napoli si appresta a sfidare il Milan nel big match del settimo turno. Entrambe le squadre sono al momento appaiate in testa alla classica, assieme all’Atalanta. Una vittoria, oltre naturalmente ai tre punti, significherebbe anche potenziale primato solitario in classifica.

Per questo entrambi i tecnici sono ansiosi di affrontare il match nel migliore dei modi. Spalletti nel frattempo può contare su un importante recupero a centrocampo, quello di Diego Demme. Come dichiarato dal suo agente, la frattura si è chiusa e quindi, da adesso in poi, il recupero è tutto in discesa.

Il calciatore non è certamente ancora pronto per tornare in campo già domenica col Milan, ma il fatto che sia in dirittura di recupero, con lo stesso calciatore che ha postato la foto del suo allenamento sul campo, è un segnale positivo per Spalletti in vista del prossimo tour de force del Napoli.

Napoli, Demme verso il recupero: un’alternativa in più per Spalletti

Il recupero del centrocampista tedesco, come detto, consentirà a breve a Spalletti di avere maggiori alternative tra cui scegliere in mezzo al campo. Una prospettiva decisamente niente male visto il ritmo a cui il calendario sta sottoponendo tutte le squadre.

Marco Busiello, agente di Demme, ha parlato ai microfoni di Calcionapoli24 dando qualche informazione in più e abbozzando anche un po’ i tempi di recupero. “La frattura si è chiusa. Questo vuol dire che settimana prossima dovrebbe finalmente tornare ad allenarsi con i compagni.” Da quel momento il ritorno in campo sembra essere abbastanza in discesa.