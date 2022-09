Milan, lo stop è meno lungo del previsto: salti di gioia per Pioli

Nonostante qualche assenza di troppo il Milan è partito bene e si prepara a volare con il prossimo recupero di alcuni infortunati.

Il Milan ha iniziato la stagione 2022/2023 riprendendo da dove aveva lasciato. Cioè da quella splendida leggerezza e da quello straordinario entusiasmo che lo scorso maggio gli ha permesso di festeggiare uno Scudetto in cui in pochi credevano. Un successo inatteso quanto meritato, che il Diavolo punta a bissare ben figurando anche in Champions League.

Come il proverbiale calabrone, che non sa di non poter volare e per questo riesce a farlo, il Diavolo si è dimostrato più forte di tutto. Soprattutto dei tanti infortuni che hanno tentato senza successo di minare il suo cammino. Insidie che si sono ripresentate anche quest’anno, e che anche stavolta non hanno frenato la banda di Pioli.

Il Milan ha iniziato molto bene la stagione sia sul fronte italiano che su quello europeo. È ottimista sul futuro e lavora al rinnovo di molte stelle. Ma non perde di vista il presente e non dà certo niente per scontato. Per questo la notizia che a ottobre potrebbe recuperare un giocatore molto importante come Ante Rebic è stata accolta con gioia.

Milan, Rebic si prepara a tornare

Grande protagonista nelle prime due giornate di campionato, autore di una doppietta nella gara d’esordio vinta 4-2 con l’Udinese, il croato è stato bersagliato ancora dalla sfortuna che già aveva condizionato la sua stagione 2021/2022. E se la scorsa stagione erano stati la caviglia e uno strappo femorale a fermarlo, limitando il suo contributo a 24 presenze e 2 soli gol, stavolta ci si è messa un’ernia.

Come riporta MilanNews, però, il lavoro quotidiano fatto dal giocatore e dallo staff medico ha dato i suoi frutti. L’infortunio è meno grave del previsto, e proprio durante l’ormai imminente sosta per le Nazionali Rebic dovrebbe riuscire a mettersi nuovamente a disposizione di Pioli.

Il Milan recupererà così un’arma utilissima per affrontare una stagione difficile. Come Origi, ancora infortunato, anche Rebic può svariare con costrutto su tutto il fronte d’attacco, forte di una versatilità che aiuterà sicuramente la causa rossonera.