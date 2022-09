Juventus, Allegri sotto pressione: danni indicibili senza Champions

La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi. Il club bianconero vive un momento di importante difficoltà.

Dopo un mercato faraonico la Juventus di Massimiliano Allegri partiva con grandi aspettative in questa stagione. La rosa si è rinforzata con gli arrivi di Bremer, Di Maria e Pogba e sia la società che i tifosi avevano grossi obiettivi già in questa prima fase della stagione.

Il club bianconero non è riuscito finora a mantenere le aspettative ed anzi, attorno ad Allegri, sono piovute diverse critiche e malcontento per le ultime prestazioni. La Juventus è ottava in classifica con 10 punti in 6 partite e c’è delusione soprattutto per le ultime prestazioni, in particolare il pari casalingo arrivato in extremis contro la Salernitana.

La Juve è a soli quattro punti dal primo posto, ma se la squadra torinese è ancora in corsa per il campionato, non è la stessa cosa per la Champions League. La formazione bianconera ha disputato due match finora nella competizione continentale ed è già in una situazione abbastanza disperata.

Juventus, possibili gravi conseguenze per il futuro

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport la Juve rischia problemi al bilancio in caso di mancata qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League. Attualmente la squadra di Allegri è a quota 0 punti mentre Benfica e PSG guidano la classifica nettamente a quota 6 punti.

Per i bianconeri il vero eventuale incubo si realizzerebbe in caso di mancata qualificazione alla Champions del prossimo anno. La società non vuole neanche prendere in considerazione questa possibilità, ma mancare il 4 posto porterebbe un grave danno economico alle casse della società della famiglia Agnelli.